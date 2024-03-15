Россиян предупредили о первых симптомах рака кишечника

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Рак кишечника является одним из самых распространенных видов онкологического заболевания с высокой долей летальности, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-онколога высшей категории Беслана Балкарова.

Он рассказал, по каким симптомам можно заподозрить заболевание.

По его словам, риск заболеть колоректальным раком увеличивается с возрастом. Причем чаще болезнь встречается у мужчин. Такому заболеванию свойственно медленное течение, то есть первые симптомы появляются не сразу.

Врач сообщил, что клинические проявления рака кишечника зависят от места локализации опухоли. Причем симптомы настолько слабо выражены, что заподозрить наличие опухоли без комплексного обследования невозможно.

Явные признаки болезни появляются на последних стадиях. Среди них – боли в животе, дискомфорт в кишечнике (кажется, что он шевелится), метеоризм и кишечные спазмы. Более серьезными симптомами, вызывающими тревогу, являются кровь в стуле, нестабильный стул, быстрая и болезненная дефекация, ощущение неполного опорожнения.

Также может беспокоить ректальное кровотечение, потеря веса без видимой причины, а также развитие анемии, появление бледности и слабости.

Балкаров напомнил что ранняя диагностика повышает шансы на выздоровление. По его словам, профилактические обследования и правильно подобранное лечение с использованием современных методов не только спасут жизнь, но и улучшат ее качество.

В свою очередь, главный внештатный специалист-нефролог Северо-Западного федерального округа Ашот Есаян рассказал, что поможет сберечь почки. Как сообщает News.ru, в первую очередь специалист призвал не выпивать по 4–5 литров воды в день, а ограничиться 1,5–2 литрами.

Также важно соблюдать диету с достаточным количеством потребляемого калия, так называемую средиземноморскую диету, которая богата полиненасыщенными жирными кислотами, употреблять много овощей, фруктов и меньше красного мяса.

Также полезна физическая активность. При этом чрезмерное потребление поваренной соли или курение на 21–22% повышает риск развития хронической болезни почек.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что овсяный кисель считается самым полезным для кишечника. Эксперт пояснила, что крахмалистый сахар отчасти сбраживается и проходит процесс ферментации, то есть появляются полезные бактерии, которые благотворно влияют на кишечник.



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