Диетолог рассказала о "естественном докторе", который выводит из организма токсины

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Клетчатка выводит из организма токсины и улучшает работу кишечника. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

"У человека должна быть привычка в обязательном порядке употреблять овощи, фрукты и зерновые на ежедневной основе. Они содержат много клетчатки, то есть пищевых волокон, которые улучшают работу кишечника", – отметила эксперт.

Клетчатка практически не разрушается под действием желудочного сока и ферментов. Это позволяет ей дойти до кишечника.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Пищевые волокна проходят по ворсинкам кишечника как метелка, очищая его. Это естественный доктор, который избавляет нас от токсинов и улучшает эвакуацию пищи.

"Клетчатка регулирует уровень холестерина, сахара в крови и также является пребиотиком для бактерий, которые синтезируют в кишечнике очень много витаминов", – подчеркнула врач.

Среди продуктов, содержащих клетчатку, Мухина отдельно выделила брюссельскую капусту, яблоки, морковь, горох и отруби.

Ранее были названы недуги, при которых стоит ограничить употребление пищевых волокон. В частности, клетчатку рекомендуется убрать из рацион людям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом. Например, при обострении гастрита, а также при колите или болезни Крона.

