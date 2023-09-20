Нутрициолог объяснила, гниет ли в ЖКТ съеденная перед сном пища

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Съеденная перед сном еда не гниет в желудочно-кишечном тракте. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на нутрициолога Веронику Гусакову.

По ее словам, переваривание еды ночью во время сна не останавливается, а только замедляется.

"Желудочный сок и пищеварительные ферменты продолжают вырабатываться. Более того, гниение продуктов в нашем кишечнике невозможно, данные состояния привели бы к тяжелым патологическим состояниям, таким как сепсис", – отметила специалист.

Однако она предупредила, что вечерний прием пищи должен быть легким, так как к концу дня наш метаболизм замедляется из-за циркадных ритмов. Поэтому нутрициолог порекомендовала на ужин съедать белковые продукты вместе с овощами.

Также она напомнила, что во время похудения нужно больше есть белковой пищи, чтобы поддерживать постоянный аминокислотный состав в крови.

Ранее Гусакова сообщила, что миф о том, что после 18:00 нельзя есть, основан на неправильном понимании процессов метаболизма. Врач порекомендовала делать последний прием пищи не позднее чем за два-три часа до отбоя. Так, если человек ложится спать в 22:00, то ужинать стоит в 19:00. Для тех, кто засыпает поздно, оптимальное время последнего приема пищи – за четыре-пять часов до сна.

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