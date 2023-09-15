Назван неожиданный продукт, который улучшает работу сердца

Фото: 123RF/serezniy

Картофель поможет улучшить работу сердца. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

"Картофель многие не очень любят за большое количество крахмала, но он также содержит полезные для сердца калий и магний", – пояснил эксперт.

Однако для того, чтобы употребление картофеля пошло на пользу сердцу, рекомендуется его есть в отварном, а не жареном виде.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Калий из состава картофеля нормализует водно-солевой баланс. При взаимодействии с натрием он улучшает питание клеток. Достаточное количество магния будет улучшать работу клеток сердца и защищать орган от быстрого изнашивания.

Два этих полезных микроэлемента также содержатся в составе сухофруктов. Отдельно калий присутствует в помидорах, а магний – в орехах.

"Еще можно выделить продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, которые нормализуют уровень холестерина и тоже положительно влияют на сердце. Это авокадо, рыба и разнообразные растительные масла", – заключил эксперт.

Ранее были названы напитки, оказывающие благотворное воздействие на сердце. В частности, рекомендуется обратить внимание на какао, так как в его составе присутствуют калий и магний. Кроме того, полезным будет зеленый чай, вещества из которого способны укрепить сосуды. Также в этот список входит кофе. Отмечается, что при ежедневном употреблении 2–3 чашек напитка в сосудах снижается отложение кальция.

