Врач назвала заболевания, которые приводят к гипертонии

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Атеросклероз, заболевания почек и ожирение могут привести к развитию артериальной гипертонии. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

"Когда развивается атеросклероз, появляются бляшки, которые затрудняют движение крови по сосудам. То есть сужается их просвет. Чтобы кровь все же в достаточном объеме поступала к органам и протискивалась через узкие сосуды, давление увеличивается", – пояснила эксперт.





Надежда Чернышова врач-терапевт Гипертония также может развиваться при болезнях почек. Например, при опухоли надпочечников. Поэтому, когда человеку ставят диагноз "гипертония", его часто просят пройти обследование почек.

Еще одна частая причина гипертонии – избыточный вес. "Сердцу трудно обеспечить кровью крупное тело и приходится повышать давление", – заключила Чернышова.

Ранее были названы опасные последствия, которые влечет за собой гипертоническая болезнь. В частности, человек может получить острые нарушения мозгового кровообращения, то есть геморрагический или ишемический инсульт. Кроме того, на фоне гипертонии возрастает риск возникновения инфаркта. Также из-за повышенного давления может происходить кровоизлияние в глаза.

