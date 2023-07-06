10:33Общество
Диетолог назвал неожиданные напитки для снижения давления
Фото: depositphotos/yelenayemchuk
Клюквенный морс, чай с мятой и отвар из сухофруктов могут способствовать снижению артериального давления. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
"Для снижения давления подойдут седативные напитки, например травяные чаи, которые включают в себя мяту и другие успокаивающие травы. Они снижают уровень тревожности, и давление понижается", – пояснил эксперт.
Также для нормализации давления подойдут напитки с содержанием калия и магния. "Это может быть отвар из сухофруктов: кураги либо чернослива. Он тоже позволит снизить артериальное давление", – заключил Арзамасцев.
Ранее сообщалось о самой распространенной причине скачков давления у возрастной группы населения. Зачастую пожилые люди имеют гипертонию и нуждаются в соответствующих лекарствах. Если они не принимают назначенные врачом препараты на регулярной основе, а действуют только по ситуации, то давление может скакать.
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