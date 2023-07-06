Диетолог назвал неожиданные напитки для снижения давления

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Клюквенный морс, чай с мятой и отвар из сухофруктов могут способствовать снижению артериального давления. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

"Для снижения давления подойдут седативные напитки, например травяные чаи, которые включают в себя мяту и другие успокаивающие травы. Они снижают уровень тревожности, и давление понижается", – пояснил эксперт.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Можно выделить клюквенный морс, клюквенный отвар. Он обладает мочегонным действием, за счет чего тоже происходит снижение артериального давления. То есть мы, по сути, выводим лишнюю воду.

Также для нормализации давления подойдут напитки с содержанием калия и магния. "Это может быть отвар из сухофруктов: кураги либо чернослива. Он тоже позволит снизить артериальное давление", – заключил Арзамасцев.

Ранее сообщалось о самой распространенной причине скачков давления у возрастной группы населения. Зачастую пожилые люди имеют гипертонию и нуждаются в соответствующих лекарствах. Если они не принимают назначенные врачом препараты на регулярной основе, а действуют только по ситуации, то давление может скакать.

