Врач назвала неожиданные напитки, которые разжижают кровь

Фото: depositphotos/Photoboyko

Вода с лимоном, медом или чесноком, а также ореховое молоко может помочь в разжижении крови. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

"Хорошо влияет на разжижение крови именно вода с лимоном. У нас в крови есть разные жиры, которые склонны собираться в подобие комочков, усиливать вязкость крови и оседать на стенках сосудов. Кислота лимона может расщеплять эти жиры на более мелкие фракции. Такая вода разжижает кровь, уменьшает ее вязкость", – пояснила специалист.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Для разжижения крови также подойдет и вода с медом. В меде содержится большое количество салицилатов. Это такой натуральный аспирин, который может снижать вязкость крови.

По словам диетолога, некоторые для разжижения крови используют чеснок, но мало кто знает, что такой продукт можно употреблять и в жидком виде. "Можно сделать настой на чесноке. Его просто настаивают на воде и употребляют внутрь", – говорит Мухина.

Также хорошо помогает разжижать кровь ореховое молоко, которое можно легко сделать в домашних условиях. "Сначала орехи замачивают, потом тщательно промывают. Потом еще раз замачивают на два-три часа и уже с этой водой загружают блендер, измельчают и получается растительное молоко. Можно его еще процедить или просто использовать очень мелкий помол", – отметила диетолог.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Ореховое молоко богато растительными жирными кислотами омега-3 и витамином E, которые считаются очень мощными факторами разжижения крови.

Ранее были названы признаки, которые могут предупреждать о густой крови у возрастной категории граждан. В частности, о такой проблеме иногда сигнализируют головные боли и головокружения. Еще один симптом, который может указывать на сгущение крови, – это покалывающие болезненные ощущения в пальцах рук.

