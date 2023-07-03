10:58Общество
Врач назвала неожиданные напитки, которые разжижают кровь
Фото: depositphotos/Photoboyko
Вода с лимоном, медом или чесноком, а также ореховое молоко может помочь в разжижении крови. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
"Хорошо влияет на разжижение крови именно вода с лимоном. У нас в крови есть разные жиры, которые склонны собираться в подобие комочков, усиливать вязкость крови и оседать на стенках сосудов. Кислота лимона может расщеплять эти жиры на более мелкие фракции. Такая вода разжижает кровь, уменьшает ее вязкость", – пояснила специалист.
По словам диетолога, некоторые для разжижения крови используют чеснок, но мало кто знает, что такой продукт можно употреблять и в жидком виде. "Можно сделать настой на чесноке. Его просто настаивают на воде и употребляют внутрь", – говорит Мухина.
Также хорошо помогает разжижать кровь ореховое молоко, которое можно легко сделать в домашних условиях. "Сначала орехи замачивают, потом тщательно промывают. Потом еще раз замачивают на два-три часа и уже с этой водой загружают блендер, измельчают и получается растительное молоко. Можно его еще процедить или просто использовать очень мелкий помол", – отметила диетолог.
Ранее были названы признаки, которые могут предупреждать о густой крови у возрастной категории граждан. В частности, о такой проблеме иногда сигнализируют головные боли и головокружения. Еще один симптом, который может указывать на сгущение крови, – это покалывающие болезненные ощущения в пальцах рук.
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