17:44Общество
Терапевт рассказала, какие привычки приводят к тромбозу
Фото: depositphotos/fizkes
Курение, недостаток жидкости и привычка сидеть нога на ногу могут привести к тромбозу. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
Эксперт привела в пример исследование, в котором приняли участие курящие и некурящие люди одинакового пола и возраста с аналогичными сопутствующими заболеваниями. Выяснилось, что у тех, кто курит, тромбоз возникал чаще.
"Курение плохо воздействует на свертываемость крови, способствует образованию тромбов. Нарушается микроциркуляция, ухудшается кровоснабжение тканей", – отметила Чернышова.
Недостаточное потребление воды также может привести к неприятным последствиям, поскольку кровь в этом случае сгущается, добавила врач. Чтобы снизить риски, Чернышова посоветовала выпивать в день не менее 30 миллилитров воды на килограмм веса.
Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев назвал лекарства, которые могут повысить риск тромбоза у некоторых категорий людей. В частности, речь идет об оральных контрацептивах и гормональных препаратах, которые используют при гормонально-заместительной терапии. Дело в том, что они способны изменять в организме распределение жидкости. В результате у человека повышается склонность к свертываемости крови.
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