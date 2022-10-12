Врач рассказал, как снизить риски образования тромбов

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Чтобы уменьшить риски образования тромбов, следует добавить в свой постоянный рацион продукты, разжижающие кровь, заявил сердечно-сосудистый хирург, заведующий кардиохирургическим отделением Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета Андрей Панков.

По его словам, для этого подойдет имбирь, горький шоколад, миндаль и кешью. Он утверждает, что снизить риск тромбоза поможет оптимальный источник аминокислот – продукты, содержащие нежирные белки. Они входят в состав рыбы, белого мяса и постного сыра. Кроме того, аминокислоты содержат таурин, который можно найти в морепродуктах.

Панков считает, что употреблять в пищу следует блюда со сложными углеводами и низким гликемическим индексом.

"Рекомендуются чистые необработанные овсяные хлопья, крупнозернистые каши, кроме белого риса, хлеб из цельного зерна и макаронные изделия, а также отруби", – отметил эксперт в беседе с Агентством "Москва".

Помимо этого, утверждает Панков, одним из самых важных веществ является омега-3. Такие кислоты можно найти в растительных маслах и орехах.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург предупредил о вреде употребления вареной куриной кожи. Как отметил эксперт, кожа накапливает вредные вещества, которыми кормили птицу. Он рекомендовал перед приготовлением курицы срезать кожу.

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