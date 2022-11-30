15:23Общество
Врач рассказал, какие лекарства могут вызвать тромбоз
Фото: depositphotos/DmitryPoch
Врач-терапевт Алексей Хухрев в разговоре с Москвой 24 предупредил, что прием гормональных препаратов повышает риск тромбоза у некоторых людей.
"Оральные контрацептивы либо гормональные препараты, которые применяются для предохранения от беременности или с целью гормонально-заместительной терапии меняют распределение жидкости в организме, и склонность к свертываемости крови повышается", – объяснил эксперт.
Однако тромбоз при приеме таких препаратов может возникнуть не у всех, подчеркнул Хухрев.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила об опасных методах разжижения крови. Речь идет о народных средствах вроде приема различных трав. По словам специалиста, проблема заключается в том, что их воздействие на организм может быть непредсказуемым.
Кроме того, не стоит пользоваться препаратами на основе аспирина. Исследование показало, что их прием снижает показатель инфарктов и инсультов, но никак не улучшает общую смертность. Дело в том, что аспирин может провоцировать осложнения вроде желудочно-кишечных кровотечений.
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