Врач рассказал, какие лекарства могут вызвать тромбоз

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Врач-терапевт Алексей Хухрев в разговоре с Москвой 24 предупредил, что прием гормональных препаратов повышает риск тромбоза у некоторых людей.

"Оральные контрацептивы либо гормональные препараты, которые применяются для предохранения от беременности или с целью гормонально-заместительной терапии меняют распределение жидкости в организме, и склонность к свертываемости крови повышается", – объяснил эксперт.

Однако тромбоз при приеме таких препаратов может возникнуть не у всех, подчеркнул Хухрев.





Алексей Хухрев врач-терапевт Если у родственников был тромбоз либо когда-то у самого человека, или он курит, то риск тромбоза повышается на фоне приема этих препаратов. Это не значит, что если человек будет их пить, то тромбоз обязательно будет, но у этой группы риск существенно выше.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила об опасных методах разжижения крови. Речь идет о народных средствах вроде приема различных трав. По словам специалиста, проблема заключается в том, что их воздействие на организм может быть непредсказуемым.

Кроме того, не стоит пользоваться препаратами на основе аспирина. Исследование показало, что их прием снижает показатель инфарктов и инсультов, но никак не улучшает общую смертность. Дело в том, что аспирин может провоцировать осложнения вроде желудочно-кишечных кровотечений.



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