Врач рассказала, как избежать тромбоза в жару

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Употребление достаточного количества воды и прием назначенных лекарств помогут снизить риск тромбоза в жаркую погоду. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, летом в жаркую погоду у человека возрастает риск обезвоживания, за счет чего его кровь густеет и может возникнуть тромбоз. Чтобы этого не произошло, рекомендуется пить больше жидкости.

"Жажда и сгущение крови часто бывают факторами, провоцирующими тромбоз. Количество потребляемой воды сильно зависит от веса человека, от температуры воздуха, уровня влажности. Но в среднем это два литра воды в день", – отметила эксперт.

Кроме того, при наличии заболеваний, предрасполагающих к тромбозу, например варикозного расширения вен, нужно обязательно посетить врача, который назначит лечение. Рекомендаций специалиста необходимо придерживаться постоянно, в том числе и в жаркую погоду.





Надежда Чернышова врач-терапевт Если показано ношение компрессионного трикотажа, то есть специальных утягивающих чулок, то их нужно надевать даже в жару. Как вариант это могут быть гольфы, чтобы было не так жарко. Но просто перестать их носить, потому что на улице высокая температура, – это плохая идея. Компрессионный трикотаж сдавливает варикозные узлы, и там не остается места, где может сформироваться тромб.

Также терапевт посоветовала людям с варикозным расширением вен побольше двигаться, чтобы избежать застоя крови в нижних конечностях.

"Если же причиной тромбоза может служить нарушение сердечного ритма, то нужно четко пить лекарства, разжижающие кровь, предписанные врачом", – заключила Чернышова.

Ранее россиянам рассказали про неожиданные напитки, которые могут способствовать разжижению крови. В частности, для таких целей подходит вода с лимоном или, например, медом. Кроме того, настой на чесноке также может дать положительный эффект. Еще один напиток, который способствует разжижению крови, – ореховое молоко.

