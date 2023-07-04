13:17Общество
Врач рассказала, как избежать тромбоза в жару
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Употребление достаточного количества воды и прием назначенных лекарств помогут снизить риск тромбоза в жаркую погоду. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
По ее словам, летом в жаркую погоду у человека возрастает риск обезвоживания, за счет чего его кровь густеет и может возникнуть тромбоз. Чтобы этого не произошло, рекомендуется пить больше жидкости.
"Жажда и сгущение крови часто бывают факторами, провоцирующими тромбоз. Количество потребляемой воды сильно зависит от веса человека, от температуры воздуха, уровня влажности. Но в среднем это два литра воды в день", – отметила эксперт.
Кроме того, при наличии заболеваний, предрасполагающих к тромбозу, например варикозного расширения вен, нужно обязательно посетить врача, который назначит лечение. Рекомендаций специалиста необходимо придерживаться постоянно, в том числе и в жаркую погоду.
Также терапевт посоветовала людям с варикозным расширением вен побольше двигаться, чтобы избежать застоя крови в нижних конечностях.
"Если же причиной тромбоза может служить нарушение сердечного ритма, то нужно четко пить лекарства, разжижающие кровь, предписанные врачом", – заключила Чернышова.
Ранее россиянам рассказали про неожиданные напитки, которые могут способствовать разжижению крови. В частности, для таких целей подходит вода с лимоном или, например, медом. Кроме того, настой на чесноке также может дать положительный эффект. Еще один напиток, который способствует разжижению крови, – ореховое молоко.
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