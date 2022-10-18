Терапевт предупредила об опасности чистки сосудов

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Чистить кровеносные сосуды с помощью таблеток, капельниц или народных методов может быть опасно для здоровья. Об этом Москве 24 рассказала терапевт Ирина Ескова.

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Она объяснила, что забивающие артерии холестериновые бляшки слишком плотные и жесткие по структуре. Их невозможно растворить, не повредив при этом стенку самого сосуда. "Это не накипь в чайнике. Не рискуйте, когда предлагают "чистку" чудодейственными капельницами или таблетками. Так можно только ухудшить состояние", – предупредила врач.

Не стоит экспериментировать и с народными рецептами, согласно которым сосуды можно почистить при помощи лимонного сока, уксуса или настоя чеснока. Ничего из этого не подкреплено научными исследованиями и в лучшем случае будет просто бесполезно, отметила Ескова.





Ирина Ескова терапевт Медицине известны лишь хирургические методы решения этой проблемы. Пациенту могут провести шунтирование сосуда, чтобы создать дополнительный путь в обход пораженного бляшками участка. Либо поставить в место сужения специальную конструкцию – стент.

Сосудам можно помочь самостоятельно, поддерживая здоровый образ жизни. В таком случае никаких специальных процедур не понадобится, подчеркнула врач.

"Стоит отказаться от курения, исключить из рациона жирную, жареную еду, фастфуд, ограничить употребление легкоусвояемых углеводов. Вредные привычки нарушают защитный барьер сосудов. Это приводит к накоплению в стенках артерий холестерина и развитию атеросклеротических бляшек", – объяснила Ескова.

Для профилактики важно следить за своим артериальным давлением. Кроме того, специалист может назначить пациенту препараты для снижения холестерина (статины, фибраты), заключила Ескова.

Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, что в рационе людей с атеросклерозом должно быть достаточно полноценного белка. Он есть в таких продуктах, как птица, рыба, нежирное мясо и творог.



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