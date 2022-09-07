Кардиолог назвал группы риска по возникновению инсульта

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Людям с нарушением свертываемости крови, повышенным содержанием в ней тромбоцитов (болезнь Вакеза), а также тем, кто находится в стрессовой ситуации, стоит быть осторожными. Об этом Москве 24 рассказал кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский.
Помимо этого, в группе риска по возникновению инсульта находятся люди с избыточной массой тела, у них часто повышен холестерин, объясняет эксперт.
"Инсульт может возникнуть у людей с гипертонией, сахарным диабетом, аритмией. У тех, у кого имеется наследственная семейная гиперхолестеринемия, то есть повышенный холестерин в крови. У кого имеется наследственная предрасположенность к инсульту, риск тоже увеличивается", – перечисляет кардиолог.
Людям из групп риска специалист порекомендовал отказаться от вредных привычек и контролировать свое здоровье.
"Профилактика состоит в лечении вышеперечисленных заболеваний. Сахарного диабета, повышенного холестерина. Это лечение аритмии сердца, потому что могут образовываться внутрисердечные тромбы, и этот тромб может оторваться и улететь в головной мозг и забьется один из сосудов. Лечение людей с неустойчивой психикой и нервно-психическим состоянием – это тоже профилактика инсульта", – заключил кардиолог.
Ранее россиянам назвали продукты, которые могут вызвать инсульт. Речь идет про чрезмерное употребление хлебобулочных, кондитерских изделий, картофеля и макарон. Дело в том, что избыток веса зачастую приводит к инсульту, а именно эти продукты приводят к такому эффекту.
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