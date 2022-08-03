Невролог назвал 7 привычек, снижающих риск инсульта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Снизить риск возникновения инсульта можно, следуя 7 простым правилам, сообщает Life.ru со ссылкой на врача-невролога Виктора Шахновича.
Инсульт – нарушение мозгового кровообращения, которое наступает из-за закупорки или разрыва сосудов головного мозга. Известно, что после перенесенного инсульта человек может испытывать проблемы с памятью, речью и двигательными функциями.
Снизить риск возникновения инсульта можно, регулярно сдавая анализы, отметил невролог. Человеку необходимо чаще проверять уровень холестерина в крови, поскольку в избытке он способен оседать в стенках сосудов, что может привести к их закупорке.
Шахнович также посоветовал больше времени уделять физической нагрузке, особенно если человек ведет сидячий образ жизни. Проверка состояния сосудов и здоровый образ жизни – основополагающие признаки профилактики нарушения.
Также снизить риск развития инсульта можно, скорректировав питание. Врач посоветовал употреблять в пищу больше зелени, морепродуктов и рыбы. Особое внимание следует уделить натуральным сокам и кипяченой воде. Употребление вина в малых дозах поможет улучшить кровообращение.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, что чрезмерное употребление картофеля, а также хлебобулочных, кондитерских изделий и макарон может привести к инсульту. К нему приводит в основном избыток веса, который формируется как следствие использования рафинированных продуктов с низкой питательной ценностью, с высокой калорийностью, где в составе избыток жира в сочетании с сахаром, солью, сообщила врач.
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