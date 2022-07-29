Диетолог рассказала о способности картофеля вызывать инсульт

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Чрезмерное употребление картофеля, а также хлебобулочных, кондитерских изделий и макарон может привести к инсульту. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
Инсульт – это нарушение мозгового кровообращения, связанное, как правило, с закупоркой или сужением сосудов. Одним из факторов, который может привести к этому опасному состоянию, диетолог назвала лишний вес.
"К инсульту приводит в основном избыток веса, который формируется как следствие использования рафинированных продуктов с низкой питательной ценностью, с высокой калорийностью, где в составе избыток жира в сочетании с сахаром, солью", – говорит эксперт.
Кроме того, Королева подчеркнула, что процессы воспалительного характера в организме поддерживаются высокоглютеновыми продуктами, например макаронами, а также избытком сахара.
"Все это способствует процессу гликации (соединения сахаров с белками. – Прим. ред.) с нарушением целостности эндотелия кровеносных сосудов, особенно микроциркуляторного русла на уровне структур головного мозга, почек и других жизненно важных органов", – отмечает эксперт.
Снизить риск появления инсульта поможет внимательное отношение к своему здоровью, уверена Королева. Диетолог советует употреблять пищу из натуральных продуктов с высокой питательной ценностью. Необходимо, чтобы в рационе присутствовали полиненасыщенные жирные кислоты и большое количество пищевых волокон. Кроме того, важно не допускать загустения крови.
Ранее россиянам рассказали о причинах, способных спровоцировать инсульт в раннем возрасте. В частности, речь идет о предрасположенности к этому недугу, передающейся по наследству. Также большую роль могут сыграть гипертония, сахарный диабет и нарушение уровня холестерина.
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