Диетолог рассказала о способности картофеля вызывать инсульт

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Чрезмерное употребление картофеля, а также хлебобулочных, кондитерских изделий и макарон может привести к инсульту. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Инсульт – это нарушение мозгового кровообращения, связанное, как правило, с закупоркой или сужением сосудов. Одним из факторов, который может привести к этому опасному состоянию, диетолог назвала лишний вес.

"К инсульту приводит в основном избыток веса, который формируется как следствие использования рафинированных продуктов с низкой питательной ценностью, с высокой калорийностью, где в составе избыток жира в сочетании с сахаром, солью", – говорит эксперт.





Маргарита Королева врач-диетолог, доктор медицинских наук То есть, по сути, это быстрые углеводы. Это хлебобулочные изделия, все кондитерские изделия, это даже когда человек картофель в избытке употребляет. Отваренные корнеплоды, например картофель, морковь, свекла, имеют высокий гликемический индекс, поэтому злоупотреблять такими продуктами нельзя.

Кроме того, Королева подчеркнула, что процессы воспалительного характера в организме поддерживаются высокоглютеновыми продуктами, например макаронами, а также избытком сахара.

"Все это способствует процессу гликации (соединения сахаров с белками. – Прим. ред.) с нарушением целостности эндотелия кровеносных сосудов, особенно микроциркуляторного русла на уровне структур головного мозга, почек и других жизненно важных органов", – отмечает эксперт.

Снизить риск появления инсульта поможет внимательное отношение к своему здоровью, уверена Королева. Диетолог советует употреблять пищу из натуральных продуктов с высокой питательной ценностью. Необходимо, чтобы в рационе присутствовали полиненасыщенные жирные кислоты и большое количество пищевых волокон. Кроме того, важно не допускать загустения крови.

Ранее россиянам рассказали о причинах, способных спровоцировать инсульт в раннем возрасте. В частности, речь идет о предрасположенности к этому недугу, передающейся по наследству. Также большую роль могут сыграть гипертония, сахарный диабет и нарушение уровня холестерина.

