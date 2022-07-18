Врач перечислил причины инсульта в молодом возрасте

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Наследственная предрасположенность, гипертония и нарушение уровня холестерина могут стать причинами возникновения инсульта в раннем возрасте, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на кардиолога, заслуженного врача РФ Юрия Серебрянского.

"Чаще всего у молодых людей есть наследственная предрасположенность к инсульту. Родственники передают нам огромное количество болезней. Также нарушение холестерина, гипертония и сахарный диабет могут сыграть большую роль", – отметил эксперт.

Кроме того, влияние на возникновение недуга могут оказать стресс или магнитные бури.

По словам специалиста, возникновение инсульта в молодости не сказывается на продолжительности жизни человека, необходимо смотреть на последствия и тип инсульта. Врач рекомендовал регулярно обследоваться для своевременного выявления предпосылок инсульта.

Ранее кардиолог Заур Шугушев перечислил возможные последствия после инсульта. Специалист сделал акцент на том, что инсульт – это всегда риск инвалидности.

По его словам, если человеку удалось избежать серьезных осложнений после одного инсульта, это не значит, что он застрахован от второго, более сильного. Кроме того, Шугушев отметил, что микроинсульты часто бывают предвестниками больших.

