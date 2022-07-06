Кардиолог перечислила правила питания для здорового сердца

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Кардиолог Нана Погосова перечислила правила питания, которые помогут избежать проблем с сердцем, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Специалист отметила, что люди, у которых рацион составлен правильно, меньше страдают от инфарктов, инсультов, реже умирают от сердечно-сосудистых заболеваний.

Во-первых, необходимо ограничивать потребление насыщенных жиров, прежде всего трансжиров, которых много содержится в полуфабрикатах. По словам эксперта, лучше обратить внимание на полиненасыщенные жирные кислоты, которые есть в растительных маслах. Нужно есть рыбу, напомнила Погосова. По ее словам, пользу могут принести даже консервы.

Второе правило заключается в том, что в организм регулярно должна поступать клетчатка, рассказала врач, она есть, например, в цельнозерновом хлебе. Многими полезными свойствами обладают крупы, они способны выводить "плохой" холестерин, объяснила кардиолог.

Погосова сделала акцент на том, что правильное питание обязательно должно включать фрукты и овощи.

"Для сохранения здоровья сердца и сосудов нужно каждый день потреблять пять порций овощей и фруктов, то есть около 500 граммов", – отметила она.

Врач подчеркнула, что следует помнить о разумной норме сахара – 50 граммов в день. Меру нужно знать и в потреблении соли – менее 5 граммов в сутки, резюмировала Погосова.

Ранее врач-кардиолог Юлия Маршинцева предупредила, что тромбоз может возникнуть у пожилых людей, а также у тех, кто мало двигается, пьет недостаточное количество жидкости и имеет варикозную болезнь.

По словам специалиста, тромбозы могут грозить последствиями в виде инсультов, инфарктов и закупорки легочной артерии, которая приводит к летальному исходу. В группе риска находятся люди после 60 лет, поскольку с возрастом вязкость крови увеличивается, заметила она.

Врач добавила, что в последнее время болезнь помолодела. Поэтому Маршинцева рекомендовала хотя бы раз в год сдавать коагулограмму (показывает характеристику вязкости крови).

