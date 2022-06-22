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Врач предупредила о неожиданной причине развития тромбоза

"Может случиться и у здоровых": врач объяснила, кому грозит тромбоз
обществоэксклюзив

Фото: depositphotos/Dmyrto_Z

Тромбоз может возникнуть у пожилых людей, а также у тех, кто мало двигается, пьет недостаточное количество жидкости и имеет варикозную болезнь. Об этом Москве 24 рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

По словам специалиста, тромбозы могут грозить последствиями в виде инсультов, инфарктов и закупорки легочной артерии, которая приводит к летальному исходу. В группе риска находятся люди после 60 лет, поскольку с возрастом вязкость крови увеличивается.

Кроме того, длительные перелеты у здоровых людей могут быть факторами риска развития тромбоза, потому что человек находится в одном положении, сухой воздух. Поэтому, когда длительные перелеты, желательно пить побольше воды и, если есть возможность, ходить по салону. То есть не сидеть на одном месте, вытягивать ноги.
Юлия Маршинцева
врач-кардиолог

Люди, которые в принципе мало двигаются и пьют недостаточное количество жидкости, также подвержены тромбозу, предупреждает врач. К распространенным заболеваниям, которые могут привести к этой проблеме, относится и варикозная болезнь.

"У человека расширяются притоки крупных подкожных вен – это маленькие веточки, которые отходят от ствола вен на нижних конечностях. Когда они расширяются, там кровь движется турбулентно, хаотично или застаивается", – объясняет Маршинцева.

Тромбы могут лежать в этих расширенных притоках долгое время, а потом однажды, когда человек дает какую-то нагрузку, например, бабушка сидела дома с варикозом, а потом решила сходить в магазин, тромб может оторваться и улететь. И она получит инсульт или инфаркт.
Юлия Маршинцева
врач-кардиолог

Если варикоз сильно выражен, то лучше удалить вены, чтобы не появлялись тромбы, говорит кардиолог. Также специалист отметила, что тромбоз может возникать не только у пожилых людей: в последнее время болезнь помолодела.

"Поэтому стоит иногда, хотя бы раз в год, сдавать коагулограмму (особенно после болезней, даже простудных), которая показывает характеристику вязкости крови", – заключила Маршинцева.

Ранее россиянам посоветовали употреблять продукты с большим содержанием витамина С и омеги-3 для разжижения крови. Врач-диетолог Елена Соломатина уточнила, что это может быть настой шиповника или томатный сок. Кроме того, растительные масла, рыба и семечки.

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