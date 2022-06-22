Врач предупредила о неожиданной причине развития тромбоза

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Тромбоз может возникнуть у пожилых людей, а также у тех, кто мало двигается, пьет недостаточное количество жидкости и имеет варикозную болезнь. Об этом Москве 24 рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.
По словам специалиста, тромбозы могут грозить последствиями в виде инсультов, инфарктов и закупорки легочной артерии, которая приводит к летальному исходу. В группе риска находятся люди после 60 лет, поскольку с возрастом вязкость крови увеличивается.
Люди, которые в принципе мало двигаются и пьют недостаточное количество жидкости, также подвержены тромбозу, предупреждает врач. К распространенным заболеваниям, которые могут привести к этой проблеме, относится и варикозная болезнь.
"У человека расширяются притоки крупных подкожных вен – это маленькие веточки, которые отходят от ствола вен на нижних конечностях. Когда они расширяются, там кровь движется турбулентно, хаотично или застаивается", – объясняет Маршинцева.
Если варикоз сильно выражен, то лучше удалить вены, чтобы не появлялись тромбы, говорит кардиолог. Также специалист отметила, что тромбоз может возникать не только у пожилых людей: в последнее время болезнь помолодела.
"Поэтому стоит иногда, хотя бы раз в год, сдавать коагулограмму (особенно после болезней, даже простудных), которая показывает характеристику вязкости крови", – заключила Маршинцева.
Ранее россиянам посоветовали употреблять продукты с большим содержанием витамина С и омеги-3 для разжижения крови. Врач-диетолог Елена Соломатина уточнила, что это может быть настой шиповника или томатный сок. Кроме того, растительные масла, рыба и семечки.
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