Врач предупредила о неожиданной причине развития тромбоза

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Тромбоз может возникнуть у пожилых людей, а также у тех, кто мало двигается, пьет недостаточное количество жидкости и имеет варикозную болезнь. Об этом Москве 24 рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

По словам специалиста, тромбозы могут грозить последствиями в виде инсультов, инфарктов и закупорки легочной артерии, которая приводит к летальному исходу. В группе риска находятся люди после 60 лет, поскольку с возрастом вязкость крови увеличивается.





Юлия Маршинцева врач-кардиолог Кроме того, длительные перелеты у здоровых людей могут быть факторами риска развития тромбоза, потому что человек находится в одном положении, сухой воздух. Поэтому, когда длительные перелеты, желательно пить побольше воды и, если есть возможность, ходить по салону. То есть не сидеть на одном месте, вытягивать ноги.

Люди, которые в принципе мало двигаются и пьют недостаточное количество жидкости, также подвержены тромбозу, предупреждает врач. К распространенным заболеваниям, которые могут привести к этой проблеме, относится и варикозная болезнь.

"У человека расширяются притоки крупных подкожных вен – это маленькие веточки, которые отходят от ствола вен на нижних конечностях. Когда они расширяются, там кровь движется турбулентно, хаотично или застаивается", – объясняет Маршинцева.





Юлия Маршинцева врач-кардиолог Тромбы могут лежать в этих расширенных притоках долгое время, а потом однажды, когда человек дает какую-то нагрузку, например, бабушка сидела дома с варикозом, а потом решила сходить в магазин, тромб может оторваться и улететь. И она получит инсульт или инфаркт.

Если варикоз сильно выражен, то лучше удалить вены, чтобы не появлялись тромбы, говорит кардиолог. Также специалист отметила, что тромбоз может возникать не только у пожилых людей: в последнее время болезнь помолодела.

"Поэтому стоит иногда, хотя бы раз в год, сдавать коагулограмму (особенно после болезней, даже простудных), которая показывает характеристику вязкости крови", – заключила Маршинцева.

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