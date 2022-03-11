Эндокринолог рассказала, как избежать тромбоза после COVID-19

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У людей, перенесших COVID-19, часто обнаруживают признаки тромбоза, поэтому после болезни важно периодически посещать врача. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на эндокринолога, диетолога Медицинского центра династии Гончаровых Анну Гончарову.

Риск развития тромбоза показывает анализ на D-димер, объяснила врач. Уже от результатов анализа отталкивается врач и назначает пациенту антикоагулянтную или антиагрегантную терапию. Обе они призваны предотвратить спаивание клеток, однако, какую из них выбрать, должен решать специалист.

"И антикоагулянты, и антиагреганты имеют разные точки приложения. <...> Нельзя всем назначить одну и ту же дозу на неопределенный срок. Это неправильно. Все наши пациенты разные. И пациенты с сахарным диабетом, и пациенты с диабетом и беременностью", – объяснила Гончарова.

Так, люди, которые решили лечиться самостоятельно, не посоветовавшись в врачом, рискуют своим здоровьем: в одном случае может начаться кровотечение, а в другом – ускориться образование тромбов. В то же время опасно как недооценивать угрозу, так и переоценивать. Чтобы этого избежать, следует регулярно наблюдаться у специалиста, заключила Гончарова.

Ранее гендиректор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", иммунолог Николай Крючков предупредил о риске иммунодефицита после COVID-19. По его словам, сам вирус не способен привести к иммунодефициту, но его могут вызвать осложнения, тяжелое течение заболевания и постковидный синдром. Тем не менее, утверждает специалист, проблемы с иммунитетом все же обратимы.

