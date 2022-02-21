Врач назвала ошибки при восстановлении после COVID-19

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Лечить последствия COVID-19 лучше начать сразу, при этом обращаться к врачу стоит даже после легкого течения заболевания. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Врач-терапевт Ирина Губанова рассказала, что это поможет избежать инсультов, инфарктов, тромбозов и эмболий при постковидном синдроме. По ее словам, обследование занимает 1–3 дня. За это время получится достоверно узнать о возможных рисках.

Губанова рекомендовала сразу идти к врачу, если у человека после болезни пульс ускоряется на 20 или более ударов в минуту, когда человек встает из положения сидя или лежа. Если не обращать внимания на эти симптомы, то это может привести к негативным последствиям. Проконсультироваться со специалистом также стоит, если на фоне нормального артериального давления возникают головокружения, быстро снижается зрение, появляется слабость или боль в мышцах.

Распространенной ошибкой является игнорирование периодических головных болей, которые не проходят на протяжении двух недель. Также во время коронавируса часто нарушается функция печени, поджелудочной железы. Для восстановления желудочно-кишечного тракта рекомендуется придерживаться сбалансированного питания с достаточным количеством воды и клетчатки.



Губанова напомнила, что после перенесенного заболевания многие люди страдают искажением вкуса. Это может длиться месяцами или годами. При этом скорость восстановления во многом зависит от времени обращения и полноценной терапии. Проконсультироваться с врачом стоит и в случае выпадения волос.

Терапевт также напомнила, что каждый человек после перенесенного заболевания может пройти углубленную диспансеризацию.

В России за сутки госпитализировали 8 835 человек с коронавирусом, что на 14,82% ниже показателя предыдущего дня. Число госпитализаций снизилось в 53 регионах. Увеличение отмечено в 31 субъекте РФ. Еще в 1 регионе ситуация осталась без изменений.

За последние сутки в России после коронавируса выздоровели 127 494 человека. При этом умерли 735 человек. За 24 часа в РФ подтверждено 152 337 новых случаев заражения COVID-19. В Санкт-Петербурге выявили 9 043 случая заражения, в Красноярском крае – 5 297, в Пермском крае – 5 093, в Воронежской области – 5 082, в Новосибирской области – 5 001, в Москве – 4 997.

