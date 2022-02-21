Россияне могут оформить COVID-сертификаты по антителам на портале госуслуг

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Россияне могут оформить COVID-сертификат на основании результатов теста на антитела к коронавирусу на портале госуслуг, говорится на сайте министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Для оформления сертификата принимаются положительные результаты теста с любым уровнем антител (иммуноглобулинов G). Документ действителен полгода.
Уточняется, что сертификат можно оформить только один раз, а обязательным условием его получения является отсутствие у гражданина COVID-сертификата о вакцинации и перенесенном заболевании.
Для сдачи анализа при себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Лаборатория, в которой планируется провести анализ, должна передавать результаты на портал госуслуг.
Заместитель главы Минцифры Олег Качанов уточнил, что сертификат по результатам анализов на антитела появится в личном кабинете на портале госуслуг после подачи заявления. Он будет доступен на русском и английском языках.
"Разработанный сервис расширит возможности граждан, которые имеют иммунный ответ к COVID-19, но официально не обращались за медицинской помощью", – приводятся в сообщении слова Качанова.
Кроме того, на портале заработала функция по формированию сертификатов на основании медицинских противопоказаний к вакцинации против коронавируса. Сроки действия сертификата зависят от типа медотвода.
Ранее стало известно, что несовершеннолетние смогут самостоятельно получить печатный сертификат о вакцинации от коронавируса, противопоказаниях к прививке или перенесенном заболевании. Чтобы получить сертификат, подростки младше 14 лет должны предъявить работнику МФЦ свидетельство о рождении. Если при получении сертификата на основании антител соответствующая информация отсутствует на госуслугах, то нужно направить жалобу в Роспотребнадзор.
Россияне с 21 февраля могут получить QR-код по результатам теста на антитела к коронавирусу. Документ будет формироваться автоматически на основании данных из информационного ресурса по COVID-19.
Россияне начнут получать QR-код по результатам теста на антитела
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