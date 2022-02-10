COVID-сертификаты будут выдавать по результатам экспресс-тестов, сделанных медиками

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Россияне, чей результат экспресс-теста оказался положительным, смогут получить сертификат переболевшего COVID-19, только если тест был сделан медиком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова.

Ранее в Оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что теперь диагноз "COVID-19" в России может быть поставлен на основании положительного результата экспресс-теста. Подтверждать его результат ПЦР-тестом больше не требуется.

До этого Минздрав РФ опубликовал приказ, согласно которому россияне с 21 февраля смогут получить QR-код по результатам теста на антитела к коронавирусу. Документ будет формироваться автоматически на основании данных из информационного ресурса по COVID-19.

Срок действия сертификата, полученного на основании теста на антитела, составит шесть месяцев с даты получения результатов исследования.

