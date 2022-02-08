Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россияне с 21 февраля смогут получить QR-код по результатам теста на антитела к коронавирусу. Об этом говорится в приказе Минздрава, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что сертификат о проведенных профилактических прививках против COVID-19 или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном коронавирусом, формируется в автоматическом режиме на основании сведений, внесенных в информационный ресурс учета информации в целях предотвращения распространения инфекции.

Согласно изменениям, QR-код будет содержать информацию о завершении вакцинации против коронавируса, факте перенесенного заболевания, наличии на Едином портале сведений о положительном результате теста на антитела.

Срок действия сертификата, полученного на основании теста на антитела, составит шесть месяцев с даты получения результатов исследования.

В России госпитализировали 20 185 человек с коронавирусом. Число госпитализаций увеличилось в 77 регионах. Всего за минувшие 24 часа в стране выявили 165 643 новых случая коронавируса. В Москве подтверждено 12 902 новых случая, в Санкт-Петербурге – 11 014, в Московской области – 8 486.

Ранее специалисты заявили, что антитела, которые выработались после заражения "Омикроном", не спасут от остальных штаммов коронавируса. Это связано с тем, что при новом варианте инфекция проходит локализованно, поэтому в плазме крови образуется сравнительно небольшая концентрация антител, что несопоставимо с иммунитетом от той же "Дельты".

