В России за сутки госпитализировали 20 185 человек с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России госпитализировали 20 185 человек с коронавирусом. Это на 86,2% больше показателя предыдущего дня, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Число госпитализаций увеличилось в 77 регионах. За сутки выздоровели 81 188 человек, при этом скончались 698.

В РФ за минувшие 24 часа выявили 165 643 новых случая коронавируса. В Москве подтверждено 12 902 новых случая, в Санкт-Петербурге – 11 014, в Московской области – 8 486, в Нижегородской области – 5 250, в Свердловской области – 5 245, Красноярском крае – 5 011, в Пермском крае – 4 804.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 13 147 666 случаев коронавируса. За весь период зафиксирован 336 721 летальный исход, выздоровели 10 706 142 человека.

Ранее специалисты заявили, что антитела, которые выработались после заражения "Омикроном", не спасут от остальных штаммов коронавируса. Это связано с тем, что при новом варианте инфекция проходит локализованно, поэтому в плазме крови образуется сравнительно небольшая концентрация антител, что несопоставимо с иммунитетом от той же "Дельты".

