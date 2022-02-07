Ученые заявили о неэффективности антител к "Омикрону" против других штаммов коронавируса

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Антитела, которые выработались после заражения "Омикроном", не спасут от остальных штаммов коронавируса. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опрошенных экспертов.

Вирусологи из Инсбрукского медицинского университета выяснили, что нейтрализующие антитела к "Омикрону" неэффективны против других вариантов вируса. Врач-иммунолог Владимир Болибок подчеркнул, что "живой вакцины" не получилось. По его словам, люди после "Омикрона" продолжат заражаться другими штаммами.

В рамках исследования эксперты собрали образцы плазмы крови у 51 пациента спустя 5–35 дней после первого положительного теста на коронавирус. Высокий уровень антител против всех вариантов обнаружили у вакцинированных или заражавшихся ранее другим вариантом. У тех же, кто не был вакцинирован и не болел коронавирусом ранее, антитела могли нейтрализовать лишь "Омикрон".

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков добавил, что большинство антител, которые выработались от прошлых штаммов, практически не нейтрализовали "Омикрон". По его словам, титр антител от нового варианта коронавируса не будет настолько высоким, как от "Дельты" и других штаммов. При "Омикроне" инфекция проходит локализованно, поэтому в плазме крови оказываются сравнительно небольшие концентрации антител.

"Если поставить эксперимент, нормализовать пробы по количеству антител к вирусу, банально выделить серию моноклональных антител – вот это вот десять антител от "Омикрона", вот это десять антител от "Дельты", примерно к одной и той же части S-белка, и сравнить их таким образом, то, я уверен, мы немножко другой результат получим", – сказал Волчков.

Болибок, в свою очередь, напомнил, что "Дельта"-штамм продолжает поражать людей. Он отметил, что этот вариант коронавируса развивается параллельно "Омикрону".

"И когда "Омикрон" схлынет, мы опять увидим "Дельту" во всей ее красе, со всеми ее последствиями", – подчеркнул Болибок.

Волчков посоветовал не спешить с вакцинацией. По его словам, зараженные "уханьской" формой все еще не болеют "Дельтой" и "Омикроном". При этом поспешить сделать прививку после заболевания эксперт рекомендовал людям из группы риска, у которых не вырабатывается эффективный иммунитет к патогенам.

Эксперты рассказали, что при вакцинации образуется большой спектр антител, которые держатся около трех месяцев. Те, кто вакцинировался недавно, лучше защищены от "Омикрона", чем те, кто сделал это раньше.

Сегодняшние вакцины, отметили специалисты, рассчитаны на выработку антител. Обеспечить защиту человека от коронавируса на несколько лет могут вакцины для создания клеточного иммунитета, которые пока находятся на этапе разработки.

В России за последние сутки госпитализировали 10 843 человека с коронавирусом. Это на 15% меньше, чем днем ранее. Число госпитализаций снизилось в 53 регионах, но увеличилось в 29. Ситуация не изменилась в трех регионах. За сутки выздоровели 55 683 человека, при этом скончались 609.

В РФ за минувшие 24 часа выявили 171 905 новых случаев коронавируса. В Москве подтверждено 15 442 новых случая, в Санкт-Петербурге – 13 372, в Московской области – 12 230, в Челябинской области – 4 900, в Пермском крае – 4 797, в Свердловской области – 4 796, в Красноярском крае – 4 639, в Воронежской области – 4 464.

