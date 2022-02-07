Врач назвал симптомы повторного заражения "Омикроном"

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При повторном заражении "Омикроном" человек будет чувствовать себя усталым и разбитым. Об этом со ссылкой на врача Антона Ершова сообщает Life.ru.
По словам специалиста, при повторном заражении этим вариантом коронавируса большинство симптомов проявляться не будут.
"И многие будут сваливать это на постковидный синдром, а это не постковидный синдром, это повторное заражение "Омикроном", – подчеркнул врач.
Ершов отметил, что эволюция коронавируса постепенно выходит на завершающий этап. По словам специалиста, всего таких этапов четыре. На первом заражение коронавирусом вызывало тяжелую пневмонию. После инфекция выражалась в кишечной форме. В настоящий момент болезнь приобрела форму ОРВИ. В финальной стадии вирус будет проявляться в виде синдрома хронической усталости.
Врач напомнил, что примеры подобной эволюции уже существовали ранее. В частности, не менее агрессивно в человеческой популяции вел себя и вирус герпеса. Однако на данный момент он воспринимается как нечто обыденное и уже не доставляет людям беспокойства.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о самых болезненных симптомах "Омикрона". В их числе – выраженные боли в горле, очень сильная головная боль и сильные боли в животе, напоминающие аппендицит, а также боли в мышцах спины в области поясницы.
Москвичам рассказали о возможности повторного заболевания коронавирусом
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