Инфекционист рассказал о самых болезненных симптомах "Омикрона"

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Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о самых болезненных симптомах "Омикрона". Об этом сообщает "Лента.ру".

"Самый болезненный при "Омикроне" симптом – выраженные боли в горле, очень сильная головная боль и сильные боли в животе, напоминающие аппендицит", – рассказал инфекционист.

Также, по его словам, пациенты жалуются на боли в мышцах спины в области поясницы, точная причина которых пока неясна.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная указала на тенденцию к снижению заболеваемости COVID-19 в России. Она отметила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ уже является приличным, поскольку многие граждане переболели "Омикроном".