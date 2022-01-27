Вирусолог рассказал, когда спадет вызванная "Омикроном" волна COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Вызванная "Омикроном" волна COVID-19 пойдет на спад в десятых числах февраля, заявил вирусолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.
"Эта волна коронавируса более острая, то есть быстро поднимается и так же быстро опустится. Это заключение можно сделать, исходя из того, какая кривая заболеваемости была в США, в Великобритании, в Европе", – сказал Чумаков в интервью радио Sputnik.
Вирусолог добавил, что "Омикрон" значительно заразнее, поэтому волна заболеваемости может быть масштабнее. Также он призвал учитывать то, что многие люди переносят данный вариант коронавируса как простуду, практически ее не замечая. Чумаков также допустил, что нынешняя большая волна коронавируса будет последней, а последующие подъемы пройдут незаметно.
"В результате этой волны значительная часть людей окажется устойчивой к дальнейшему заражению коронавирусом, поэтому следующий штамм будет еще менее патогенным, эволюция вируса идет в сторону уменьшения патогенности. Мы можем даже не заметить новой волны, поскольку она будет бессимптомной", – пояснил специалист.
Ранее завкафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Захаров предположил, когда в России начнется спад заболеваемости коронавирусом.
Согласно его прогнозу, рост заболеваемости с учетом влияния штамма "Омикрон" может быть до 15 февраля, а на спад он пойдет ближе к концу февраля. При этом к 1 февраля число ежедневно выявляемых случаев может составить 85 тысяч.
Голикова объяснила резкий рост числа заболевших COVID-19 в РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: