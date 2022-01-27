Вирусолог рассказал, когда спадет вызванная "Омикроном" волна COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Вызванная "Омикроном" волна COVID-19 пойдет на спад в десятых числах февраля, заявил вирусолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.

"Эта волна коронавируса более острая, то есть быстро поднимается и так же быстро опустится. Это заключение можно сделать, исходя из того, какая кривая заболеваемости была в США, в Великобритании, в Европе", – сказал Чумаков в интервью радио Sputnik.

Вирусолог добавил, что "Омикрон" значительно заразнее, поэтому волна заболеваемости может быть масштабнее. Также он призвал учитывать то, что многие люди переносят данный вариант коронавируса как простуду, практически ее не замечая. Чумаков также допустил, что нынешняя большая волна коронавируса будет последней, а последующие подъемы пройдут незаметно.

"В результате этой волны значительная часть людей окажется устойчивой к дальнейшему заражению коронавирусом, поэтому следующий штамм будет еще менее патогенным, эволюция вируса идет в сторону уменьшения патогенности. Мы можем даже не заметить новой волны, поскольку она будет бессимптомной", – пояснил специалист.

Ранее завкафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Захаров предположил, когда в России начнется спад заболеваемости коронавирусом.

Согласно его прогнозу, рост заболеваемости с учетом влияния штамма "Омикрон" может быть до 15 февраля, а на спад он пойдет ближе к концу февраля. При этом к 1 февраля число ежедневно выявляемых случаев может составить 85 тысяч.

