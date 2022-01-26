Ученый рассказал о трех разновидностях "Омикрона"

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Британский ученый Ричард Неер заявил, что в настоящий момент известно о трех разновидностях "Омикрон"-штамма коронавируса. Одна из них, BA.2, в будущем может стать доминирующей. Об этом сообщает "Газета.ру".

Эксперт рассказал, что основным вариантом "Омикрона" является разновидность BA.1. На смену ей пришел вариант BA.2, который сейчас активно распространяется в Скандинавии, Индии и на Филиппинах.

По мнению Неера, разновидность BA.2 в будущем может стать доминирующей из-за активного распространения, что увеличит длительность волны коронавируса, вызванной "Омикроном".

Существует также третья разновидность – BA.3. Однако она характеризуется низким уровнем распространения.

Исследователь подчеркнул, что поведение "Омикрона" является нетипичным, что делает происхождение штамма еще более таинственным. В настоящий момент ученые пока не могут объяснить настолько нехарактерную эволюцию вируса.

Ранее замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что штамм "Омикрон" способен повреждать стенки сосудов. Она отметила, что данный вариант вируса запускает механизмы сосудистого спазма и тромбообразования, а также вызывает сильные головные боли, выраженную слабость и различные кожные высыпания.