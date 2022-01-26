80% выявляемых в Москве случаев COVID-19 приходится на "Омикрон" – Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На штамм коронавируса "Омикрон" приходится 80% выявляемых в Москве случаев COVID-19. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"На сегодняшний день этот штамм уже уверенно доминирует в Москве", – сказала она.
По словам Раковой, сейчас в столице ежедневно фиксируются антирекорды по количеству новых случаев COVID-19. В то же время она подчеркнула, что "Омикрон" не является доминирующим штаммом в статистике госпитализаций, поскольку он реже приводит к пневмонии у заболевших.
Заммэра также добавила, что в 90% случаев больные COVID-19 проходят лечение на дому. В то же время в столичных медучреждениях свободна почти половина коек, предназначенных для инфицированных коронавирусной инфекцией.
За последние сутки в Москве госпитализировали 1 188 человек с COVID-19, при этом выздоровели 4 338 человек. Всего же коронавирус подтвердился у 19 856 горожан. От последствий болезни скончались 74 человека.
Накануне Сергей Собянин допустил, что рост заболеваемости COVID-19 в Москве может продлиться еще две недели. По его словам, такой прогноз позволяют делать наблюдения за развитием ситуации с "Омикроном" в других странах.
На "Омикрон" приходится 80% выявляемых в Москве случаев COVID-19 – Ракова
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