Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением COVID-мер в Москве

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением антикоронавирусных мер в Москве.
"В ходе проверок и мониторинговых обследований оценивается полнота выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", – говорится в сообщении.
В первую очередь проверки проводятся на объектах транспорта, в спортивных и выставочных комплексах, объектах культуры, торговли, общественного питания, гостиницах, хостелах, в медицинских организациях, где отмечается скопление людей.
За последние сутки в Москве госпитализировали 1 188 человек с коронавирусной инфекцией. Это 6% от числа выявленных за это время случаев COVID-19.
Всего за 24 часа выявлено 19 856 новых случаев коронавируса. На ИВЛ находятся 480 пациентов, выздоровели 4 338 человек. Еще 74 жителя столицы скончались от последствий болезни. С начала пандемии число переболевших COVID-19 увеличилось до 1 935 354.
В России за сутки госпитализировали 12 226 человек с коронавирусом. Это на 4,8% меньше, чем днем ранее. За последние 24 часа выздоровели 28 197 человек.
Накануне Сергей Собянин допустил, что рост заболеваемости COVID-19 в Москве может продлиться еще две недели. По его словам, такой прогноз позволяют делать наблюдения за развитием ситуации с "Омикроном" в других странах.
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