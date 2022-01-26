Минздрав РФ выпустил памятку для людей с бессимптомной и легкой формой COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Министерство здравоохранения России подготовило памятку для граждан с бессимптомной и легкой формами коронавируса.

Если вакцинированный менее шести месяцев назад получил положительный тест на коронавирус, но симптомов заболевания нет, то ему не требуется лечение. В этом случае гражданину необходима самоизоляция. При этом стоит контролировать температуру тела не реже одного раза в день.

Человеку младше 60 лет с симптомами ОРВИ и температурой не выше 37,5 градуса рекомендуется оставаться дома, если он не относится к группе риска, не имеет хронических заболеваний и избыточного веса. В случае необходимости открытия листка нетрудоспособности рекомендуется позвонить в службу 112 или call-центр поликлиники.

Если в квартире или доме живет несколько человек, то больной должен изолироваться в одной из комнат, регулярно проветривать помещение, пить не менее двух литров воды в сутки и измерять температуру тела не менее трех раз в день.

При насморке врачи советуют использовать солевые растворы, при боли в горле – спреи и таблетки для рассасывания, при температуре – жаропонижающие препараты. Зараженным также рекомендуется принимать витамины C и D.

Если температура тела выше 38 градусов держится более двух суток, необходимо позвонить в 112 для дистанционной консультации с медработником. При появлении одышки и боли в грудной клетке нужно позвонить по номеру 103 для вызова скорой помощи.

Людям из группы риска также рекомендуется оставаться дома в случае бессимптомного протекания болезни. При этом лекарственные препараты, назначенные лечащим врачом, необходимо продолжить принимать.

Минздрав РФ напомнил, что во время пандемии нужно носить маски или респираторы при нахождении в закрытых помещениях, тщательно мыть руки и по возможности минимизировать посещение мест с большим скоплением людей.

Ранее сообщалось, что власти Москвы решили закрыть на три недели плановую госпитализацию в детские больницы. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом среди детей. Изменения не распространяются на детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Москвичей также просят отложить плановые визиты в поликлинику на 2–3 недели.

