В Оперштабе объяснили правила оформления карантина по коронавирусу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С 26 января в силу вступают новые правила карантина, согласно которым его срок для контактировавших с больными COVID-19 сокращен с 14 до 7 дней, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Нововведение распространяются в том числе на всех, кому выдали предписание Роспотребнадзора до даты вступления в силу настоящего постановления. Это значит, что независимо от даты истечения карантина, указанного в выданном постановлении, для них карантин завершится через 7 дней с даты выдачи. Больничный в таком случае теперь также будет оформляться на 7 дней с момента последнего контакта.
Если, к примеру, контактировавшему с заболевшими гражданину оформили больничный на 15–21 января включительно, его автоматическое закрытие произойдет 27 января.
Если же больничный оформили после 21 января, он будет закрыт на 7-й день. Произойдет это дистанционно без прихода в поликлинику или визита врача, затем документ автоматически направляется работодателю.
Решение о сокращении карантина по контакту с заболевшим коронавирусом также распространяется на классы школ и группы детских садов, в которых карантин установили ранее и он уже длится 7 дней и более.
Ранее сообщалось, что срок изоляции для лиц, контактировавших с больными коронавирусом, сокращен с 14 до 7 дней.
О сокращении сроков карантина из-за коронавируса вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила 18 января. Она объяснила, что решение обусловлено оптимизацией подходов к карантину и лабораторному исследованию граждан и принято в связи с тем, что инкубационный период штаммов "Омикрон" и "Дельта" не превышает недели.
Сергей Собянин ранее заявил, что за последние две недели число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось в пять раз в сравнении с показателями конца декабря 2021 года. По словам мэра, ситуация продолжает развиваться по европейскому сценарию.
Карантин для заболевших COVID-19 сокращен до 7 дней
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