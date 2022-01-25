Срок изоляции для контактировавших с больными COVID-19 сокращен до 7 дней

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Срок изоляции людей, которые контактировали с больными COVID-19, сокращен с 14 до 7 дней. Об этом ​сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"Только что мне Анна Попова сообщила, что постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина с 14 дней до 7 зарегистрировано в министерстве юстиции и соответственно вступает в силу", – заявил Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

О сокращении сроков карантина из-за коронавируса вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила 18 января.

По ее словам, данное решение обусловлено оптимизацией подходов к карантину и лабораторному исследованию граждан. Оно было принято в связи с тем, что инкубационный период штаммов "Омикрон" и "Дельта" не превышает недели. Кроме того, это сделано, чтобы не нарушать рабочий режим и позволить людям раньше выйти на работу.