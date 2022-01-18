Вирусолог объяснил сокращение срока карантина для заболевших COVID-19 в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал решение российских властей сократить срок карантина из-за коронавируса с 14 до 7 дней.
В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" Альтштейн пояснил, что такие меры обусловлены особенностями штамма "Омикрон".
"Инкубационный период сократился у этого вируса и течение тоже. По-видимому, нас есть данные, что через семь дней уже у подавляющего числа людей не будет выделения вируса. Это связано с новым штаммом. У него меньше должен быть период, чтобы обнаружить выделяемые вирусы", – рассказал вирусолог.
О сокращении сроков карантина из-за коронавируса объявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, данное решение обусловлено оптимизацией подходов к карантину и лабораторному исследованию граждан.
На сегодняшний день в России выявлено 1 682 случая заражения новым "Омикроном". Случаи заболевания новым штаммом зарегистрированы в 42 регионах страны. Он доминирует в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
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