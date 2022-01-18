Заразившийся "Омикроном" врач рассказал об особенностях болезни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Заразившийся штаммом "Омикрон" реаниматолог Михаил Чуйко поделился собственными ощущениями от перенесенного заболевания, отметив, что его симптомы существенно отличаются от других разновидностей коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Прежде всего новый ковид – он вообще другой. Симптомы другие, течение другое, вообще, не глядя на результаты теста, сложно даже о ковиде подумать, настолько он отличается от предыдущих вариантов", – рассказал Чуйко.

По словам врача, "Омикрон" отличается коротким инкубационным периодом, более редкими проявлениями кашля и более частыми – насморка. Часто у пациентов наблюдаются изменения в голосе, а температурный период в отдельных случаях занимает менее суток.

Специалист призвал граждан не паниковать, но при малейших признаках ОРВИ брать больничный, чтобы исключить распространение вируса среди коллег.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов рассказал, что использование заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса в качестве "живой вакцины" от COVID-19 является опасным и безрассудным экспериментом. Так профессор высказался о советах антипрививочников, которые призывают людей заразиться "Омикроном" для получения антител к COVID-19 после перенесенного в легкой форме коронавируса.