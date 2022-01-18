В России выявили 31 252 новых случая COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России подтвердили 31 252 новых случая коронавируса. В 5 037 (16,1%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб.

На Москву пришлось 8 342 случая коронавируса, на Санкт-Петербург – 4 078, на Московскую область – 2 754, на Краснодарский край – 715, на Свердловскую область – 597, на Ростовскую область – 554, на Ставропольский край – 547, на Пермский край – 459, на Воронежскую область – 416, на Красноярский край – 385, на Самарскую область – 379.

С начала пандемии в России зарегистрировано 10 865 512 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, Чукотском автономном округе, Ульяновской области и Забайкальском крае.

За последние сутки в РФ от последствий COVID-19 умерли 688 человек, за весь период пандемии скончались 322 678. За минувшие 24 часа выздоровели 24 564 человека, за все время – 9 902 935.

Ранее вирусолог Александр Лукашев выразил мнение, что в ближайшие две недели большинство россиян, которые не соблюдают полную изоляцию, встретятся с "Омикрон"-штаммом коронавируса. По его словам, пик заражения ожидается в ближайшие дни, а затем волна пойдет на спад. При этом прогнозы говорят о том, что количество смертей от нового варианта коронавируса будет в разы меньше.