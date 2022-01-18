Врач оценил противопоказания Минздрава РФ к вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Прививать граждан без четкого перечня противопоказаний невозможно, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале.

При этом, по его словам, в список попали безобидные гиперемия и отек в месте инъекции, которые часто проявляются у пациентов, особенно молодых.

"Включение гиперемии (покраснения) и отека в месте инъекции в список абсолютных и бессрочных противопоказаний ставит жирный крест на вакцинации, так как эти невинные явления являются рутинными при этой процедуре", – отметил Мясников.

Накануне Минздрав России утвердил перечень противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19. Приказ подписал глава ведомства Михаил Мурашко. Так, временными противопоказаниями к прививке являются острые инфекционные и вирусные заболевания.

Также запрещается использование "ЭпиВакКороны", "ЭпиВакКороны-Н" и "КовиВака" при онкологии. При этом "КовиВак", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорону", "ЭпиВакКорону-Н" и "Спутник М" нельзя делать беременным и тем, кто находится на грудном вскармливании.

В список противопоказаний вошли и гиперчувствительность к компонентам, аллергия, поствакцинальные осложнения, среди которых – анафилактический шок, судороги, температура выше 40 градусов, гиперемия и отек в месте укола.

