Минздрав РФ утвердил перечень противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19

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Министерство здравоохранения России утвердило перечень противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19. Приказ, который подписал глава ведомства Михаил Мурашко, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Приказываю утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19", – говорится в документе.

Из приказа министерства следует, что временными противопоказаниями к прививке являются острые инфекционные и вирусные заболевания.

В документе уточняется, что противопоказания к вакцине от коронавируса становятся недействительны, когда в норму приходит температура тела после ОРВИ, протекающих в легкой степени тяжести, а также после острых инфекционных заболеваний ЖКТ.

Также в приказе говорится, что злокачественные новообразования являются противопоказанием для использования "ЭпиВакКороны" и "ЭпиВакКорона-Н", а также "КовиВака".

Кроме того, противопоказаниями к вакцинации считаются гиперчувствительность к компонентам, аллергия, поствакцинальные осложнения, среди которых – анафилактический шок, судороги, температура выше 40 градусов, гиперемия и отек в месте укола. Данные противопоказания являются бессрочными.

В документе также говорится, что "КовиВак", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорону", "ЭпиВакКорону-Н", а также "Спутник М" нельзя делать беременным и тем, кто находится на грудном вскармливании.

Ранее отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, кому нельзя делать назальную вакцину от коронавируса. Так, по его словам, ее не следует делать тем, у кого есть хронические заболевания носоглотки. Кроме того, уточнил эксперт, не нужно делать такую вакцину, если есть острая форма какой-либо болезни носоглотки и околоносовых пазух.

По словам специалиста, противопоказаниями к этой вакцине являются даже ОРЗ и ОРВИ, а также лор-патологии. Данную процедуру также нельзя делать и при остром рините, обострении хронического ринита и воспалении носоглотки.

