Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу

Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он объяснил меры необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на полеты уже вводились в гаванях два раза вечером 5 января. При этом позже их снимали. Меры также были связаны с обеспечением безопасности рейсов.

Ранее замгендиректора по управлению аэровокзальными комплексами и обслуживанию литерных рейсов аэропорта Шереметьево Дмитрий Кайгородов рассказал, что в терминале С появятся 16 стоек самостоятельной регистрации пассажиров и багажа в 2026 году.

Он отметил, что в терминале В уже есть 22 таких киоска. Ими могут пользоваться как пассажиры, так и сотрудники аэропорта, а новые предназначены только для пассажиров.

