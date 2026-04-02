Депприроды проведет проверку после выгула львенка в центре Москвы

Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы пообещал провести проверку в связи с выгулом львенка во дворе жилого комплекса "Садовые кварталы" в Хамовниках. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Информация о том, что хищный питомец разгуливает по центру Москвы в сопровождении молодого человека, ранее распространилась в Сети. Не все прохожие были рады встрече с таким животным – некоторые забеспокоились за свою безопасность, у кого-то появились вопросы о содержании львенка.

"Департамент природопользования Москвы уже занялся этим случаем. <...> Если выяснится, что львeнок у владельца незаконно, животное заберут и передадут под опеку специалистов, а хозяину выпишут штраф", – говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что борьба с незаконным содержанием диких животных остается одним из приоритетов "Контроля Москвы". В 2025 году было изъято 46 животных, их всех передали специалистам для надлежащего ухода и содержания.

Ранее в Центр воспроизводства Московского зоопарка поступили два молодых африканских льва, которые ранее были изъяты у частного лица в Подмосковье. Животным должны провести расширенное обследование, сообщили в учреждении.

Хищники содержались в частном доме в Раменках. Документы, подтверждающие законность происхождения львов, владелец подтвердить не сумел. Также установлено, что самец и самка были помещены в неподходящие для них условия.