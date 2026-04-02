Ботанический сад в Китае объявил в розыск сбежавшую капибару-"преступницу"

Ботанический сад Тайху в провинции Цзянсу объявил в розыск сбежавшую капибару по кличке Мэн-Мэн и пообещал около 1,4 тысячи долларов за ее поимку. Об этом сообщило издание Pengpai.

"Тот, кто ее найдет, также сможет всю жизнь бесплатно посещать сад", – говорится в сообщении.

В объявлении, опубликованном сотрудниками, Мэн-Мэн в шутку назвали "преступницей". Там описали обстоятельства побега: капибара воспользовалась моментом, когда сотрудник открыл дверь, чтобы принести сено.

По данным на 2 апреля, поиски капибары продолжаются, в саду ее нет уже более 60 часов.

Ранее канадский кот по кличке Луи прославился в интернете благодаря своей привычке незаконно пересекать границу с США. Как писали в СМИ, кот почти ежедневно перепрыгивает через пограничный ров. При этом зона охраняется на внедорожниках и вертолетах, а также оборудована камерами слежения.