Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
02 апреля, 22:13

В мире

Ботанический сад в Китае объявил в розыск сбежавшую капибару-"преступницу"

Ботанический сад Тайху в провинции Цзянсу объявил в розыск сбежавшую капибару по кличке Мэн-Мэн и пообещал около 1,4 тысячи долларов за ее поимку. Об этом сообщило издание Pengpai.

"Тот, кто ее найдет, также сможет всю жизнь бесплатно посещать сад", – говорится в сообщении.

В объявлении, опубликованном сотрудниками, Мэн-Мэн в шутку назвали "преступницей". Там описали обстоятельства побега: капибара воспользовалась моментом, когда сотрудник открыл дверь, чтобы принести сено.

По данным на 2 апреля, поиски капибары продолжаются, в саду ее нет уже более 60 часов.

Ранее канадский кот по кличке Луи прославился в интернете благодаря своей привычке незаконно пересекать границу с США. Как писали в СМИ, кот почти ежедневно перепрыгивает через пограничный ров. При этом зона охраняется на внедорожниках и вертолетах, а также оборудована камерами слежения.

животныеза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика