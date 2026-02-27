Форма поиска по сайту

27 февраля, 15:02

В мире
Sohu: китаянка потратила свыше 1,3 тыс долларов на поиски кошки, которая не терялась

Фото: 123RF.соm/champsurasan

Жительница Шанхая потратила 8,8 тысячи юаней (свыше 1,3 тысячи долларов. – Прим. ред.) на поиски кошки, которая никуда не пропадала, сообщает aif.ru со ссылкой на издание Sohu.

Инцидент произошел 21 февраля. По данным издания, женщина пришла с питомцем в офис подруги и, ненадолго отлучившись, потеряла кошку из виду. Решив, что та выпрыгнула в открытое окно, она начала искать животное около офиса, однако поиски не привели к успеху.

Тогда китаянка обратилась в профессиональную службу поиска домашних животных, заплатив сначала тысячу юаней предоплаты, а затем еще 7,8 тысячи.

Пока специалисты осматривали здание, сотрудники офиса нашли кошку прямо в помещении – все это время она находилась там, где ее оставила хозяйка. Теперь женщина намерена вернуть деньги через суд.

Ранее сообщалось, что потерянный в отпуске кот по кличке Фил сам прошел 250 километров и вернулся домой во Францию. Животному удалось пересечь несколько регионов и государственную границу. Вероятно, ему это удалось, так как кошки обладают развитой пространственной памятью и способны ориентироваться по запахам, звукам и визуальным деталям.

