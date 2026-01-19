19 января, 14:12В мире
В Китае задержали двух мужчин за распространение дезинформации о больших пандах
Фото: depositphotos/nelik
Полиция Китая задержала двух мужчин, которые распространяли недостоверную информацию о спаривании самцов больших панд. Об этом сообщило управление общественной безопасности района Чэнхуа города Чэнду в соцсети WeChat.
Расследование было открыто после ряда сообщений, согласно которым некие аккаунты распространяли в Сети ложную информацию о животных. Вскоре правоохранители раскрыли личности двух злоумышленников – ими оказались 29-летний Дун и 33-летний Гао.
Утверждается, что задержанные умышленно распространяли недостоверные публикации под заголовком "Чэнду: два самца большой панды из Сычуани впервые успешно спарились естественным путем", что впоследствии ввело в заблуждение множество пользователей.
"Наше управление в соответствии с законом применило к Дуну и Гао административную меру наказания в виде задержания, а также заблокировало соответствующие интернет-аккаунты", – сказано в сообщении управления.
Большая панда считается неофициальным символом КНР. Кроме того, именно Китай является естественной средой обитания для данного вида. Всего в мире на данный момент проживают примерно 2,6 тысячи особей в неволе.
Ранее сообщалось о старте работ по строительству вольера для панды Катюши в Московском зоопарке. В нем также будет проживать ее первый детеныш.
Комплекс будет двухуровневым и займет более 2 тысяч квадратных метров. На первом этаже разместят внутренние и уличные экспозиционные вольеры общей площадью около 1,7 тысячи квадратных метров.
Панда Катюша из Московского зоопарка набирается сил после активных выходных