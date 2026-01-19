Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января, 14:12

В мире

В Китае задержали двух мужчин за распространение дезинформации о больших пандах

Фото: depositphotos/nelik

Полиция Китая задержала двух мужчин, которые распространяли недостоверную информацию о спаривании самцов больших панд. Об этом сообщило управление общественной безопасности района Чэнхуа города Чэнду в соцсети WeChat.

Расследование было открыто после ряда сообщений, согласно которым некие аккаунты распространяли в Сети ложную информацию о животных. Вскоре правоохранители раскрыли личности двух злоумышленников – ими оказались 29-летний Дун и 33-летний Гао.

Утверждается, что задержанные умышленно распространяли недостоверные публикации под заголовком "Чэнду: два самца большой панды из Сычуани впервые успешно спарились естественным путем", что впоследствии ввело в заблуждение множество пользователей.

"Наше управление в соответствии с законом применило к Дуну и Гао административную меру наказания в виде задержания, а также заблокировало соответствующие интернет-аккаунты", – сказано в сообщении управления.

Большая панда считается неофициальным символом КНР. Кроме того, именно Китай является естественной средой обитания для данного вида. Всего в мире на данный момент проживают примерно 2,6 тысячи особей в неволе.

Ранее сообщалось о старте работ по строительству вольера для панды Катюши в Московском зоопарке. В нем также будет проживать ее первый детеныш.

Комплекс будет двухуровневым и займет более 2 тысяч квадратных метров. На первом этаже разместят внутренние и уличные экспозиционные вольеры общей площадью около 1,7 тысячи квадратных метров.

Панда Катюша из Московского зоопарка набирается сил после активных выходных

Читайте также


за рубежомживотные

Главное

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам новой пандемии в 2026 году?

Эксперты выделили четыре вирусные угрозы, которые могут повысить риск

Однако специалисты уверены: если инфекция начинает распространяться, ее можно замедлить

Читать
закрыть

Как пережить самый грустный понедельник года?

Причина ухудшения состояния в этот день – окончательное возвращение к рутине после праздников

Светотерапия, физическая активность, творчество и хобби помогут улучшить настроение

Читать
закрыть

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика