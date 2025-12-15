Kyodo: Япония лишится панд из-за ухудшения отношений с Китаем

Фото: depositphotos/nelik

Япония лишится гигантских панд из-за ухудшения отношений с Китаем и планируемого возврата пары Сяо Сяо и Лэй Лэй в Пекин в конце января. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на агентство Kyodo.

По данным СМИ, животные жили в зоопарке Уэно с момента их появления в 2021 году. Они вернутся в КНР в соответствии с двусторонним договором аренды между Токио и Пекином. При этом нет информации о получении другой пары из-за возникновения дипломатической напряженности после заявлений премьер-министра Санаэ Такаичи по Тайваню.

7 ноября на заседании нижней палаты Такаичи, отвечая на вопрос журналиста, сказала, что непредвиденную ситуацию вокруг Тайваня, "если она будет сопровождаться использованием военных кораблей и военной силы, можно будет расценивать как экзистенциальный кризис". Эти слова вызвали критику не только со стороны Китая, но и японских оппозиционных партий.

Панды-близнецы Сяо Сяо и Лэй Лэй родились в Японии, однако являются собственностью Китая и были переданы для исследований в области селекции. Их возврат оставит страну без панд впервые почти за 50 лет, так как в июне все панды из парка Adventure World уже вернулись в КНР.

Ранее руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин заявил, что действительно существует традиция возвращения панд в Китай. Для этой страны предоставление таких животных другому государству является признаком доброты отношений и партнерства, поэтому даже существует термин "панда-дипломатия".