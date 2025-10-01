Панда Катюша из Московского зоопарка получила торт в честь 76-летия КНР

Панда Катюша из Московского зоопарка получила торт в честь 76-летия со дня основания Китайской Народной Республики, передает зоосад в телеграм-канале.

"Для первого детеныша большой панды, рожденного в России, сделали двухэтажный торт из кусочков моркови и яблок со льдом. Также малышке изготовили цифру 76 из сочных ростков бамбука. Катюша оценила подарок: сначала она съела ростки бамбука, а потом принялась за ледовый десерт", – отметили в зоопарке.

Столичный зоосад сотрудничает с Ассоциацией охраны дикой природы Китая в рамках соглашения о совместном исследовании и сохранении большой панды.

Панды Жуи и Диндин прибыли в Москву в 2019 году в честь 70-летия установления дипотношений между Россией и Китаем. В 2023 году в зоопарке панд свели в надежде получить потомство.

В результате в августе 2023 года в зоосаде родился первый в истории России детеныш большой панды, которого позже назвали Катюшей. Это уникальное событие стало результатом работы российских и китайских специалистов.

По словам гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой, панда Диндин может снова стать матерью в 2026 году.