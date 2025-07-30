Панда Диндин в Московском зоопарке может вновь обзавестись потомством

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Панда Диндин, живущая в Московском зоопарке, может снова стать матерью в 2026 году. Об этом рассказала гендиректор зоосада Светлана Акулова, передает Агентство "Москва".

"Характер у Диндин немножечко поменялся. Она стала еще строже, она серьезная деловая дама у нас", – отметила гендиректор учреждения.

По словам Акуловой, специалисты наблюдают изменения организма панды, которые свидетельствуют о ее готовности стать матерью в следующем году. Глава столичного зоосада выразила надежду на разрешение китайских коллег воссоединить Диндин и Жуи.

Она пояснила, что в рамках научной программы сотрудничества с КНР действует рабочая группа, которая оказывает поддержку сотрудникам Московского зоопарка в вопросах, связанных с содержанием панд.

"Я считаю, что мы выполнили на 100% программу природоохранную, по которой мы сотрудничаем с Китаем. Наши китайские коллеги приезжали и ставили высокую оценку", – добавила Акулова.

Диндин родила первого в истории России детеныша большой панды – самку Катюшу в 2023 году. В 2025 году руководство зоопарка решило разделить их, поскольку Диндин начала проявлять агрессию в сторону дочери, пытаясь отстоять территорию.

30 июля Диндин и Жуи исполнилось 8 и 9 лет соответственно. В честь праздника Московский зоопарк подготовил развлекательную программу для посетителей в рамках фестиваля "Неделя панд".

В частности, гостей ждали танец дракона в сопровождении барабанов, а также мастер-класс, на котором им рассказали об особенностях питания панд и предоставили возможность приготовить для Жуи съедобный подарок.