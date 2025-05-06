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06 мая, 09:58

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Панда Катюша в Московском зоопарке проявляет самостоятельность после переезда от мамы

В Московском зоопарке рассказали, как живет панда Катюша после переезда от мамы

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Панда Катюша из Московского зоопарка проявляет самостоятельность, а также имеет хороший аппетит после переезда от мамы Диндин. Об этом рассказали в пресс-службе зоосада.

По словам начальника отдела "Фауна Китая" Ирины Овчинниковой, Катюша, которая теперь живет одна, первое время беспокоилась и искала маму.

"В этот период киперы старались отвлекать и развлекать ее. В течение недели Катюша успокоилась, у нее улучшился аппетит и нормализовался распорядок дня. Сейчас наша юная панда демонстрирует прекрасную самостоятельность: замечательно ест бамбук, ходит на тренинги, развлекается с игрушками и гуляет, вдыхая ароматы весны", – сказала Овчинникова.

Как отметили в зоопарке, Катюша довольно быстро поняла, что маминого молока больше нет и нужно есть бамбук. Киперы следят за ее аппетитом и поедаемостью.

"И цифры радуют. Для сравнения, суточное количество кала, когда Катюша жила с мамой, составляло примерно 1,5 килограмма, а сейчас уже 5,5 килограмма", – добавила Овчинникова.

Панда Катюша стала жить отдельно от мамы в конце апреля. Животному на тот момент исполнится один год и восемь месяцев.

Как рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, мама Катюши начала рычать, фыркать и прогонять детеныша с территории. Поскольку это могло быть опасным для самой Катюши, зоологи связались с китайскими коллегами, которые посоветовали отселить панд друг от друга.

Панда Дин-Дин отдыхает после расселения с дочерью в Московском зоопарке

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