Панда Катюша из Московского зоопарка получила сумку в подарок на День панд

Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"

Панда Катюша из Московского зоопарка получила в подарок на День панд дизайнерскую эко-сумку, рассказала в своем телеграм-канале генеральный директор зоосада столицы Светлана Акулова.

Она уточнила, что в воскресенье, 16 марта, в разных странах мира отмечается тематический праздник, посвященный пандам и освещающий проблему защиты этих животных.

"Сегодня, в свой праздник, День панд, Катюшка наконец-то получила модную дизайнерскую сумочку, да еще и стопроцентно экологичную, потому что полностью съедобную. И, судя по тому, как она ей чавкает, она ей очень понравилась", – рассказала Акулова.

До этого в Международный женский день Катюше преподнесли букет тюльпанов. Панда с интересом обнюхала цветы, а затем попробовала их на вкус.