Медведице Айке преподнесли ледяной торт на день рождения Московского зоопарка

Белую медведицу Айку поздравили с днем рождения Московского зоопарка. Ей преподнесли ледяной торт с рыбой и клюквой, рассказали в телеграм-канале зоосада.

Кроме того, медведица получила индейку и подарочные коробки. Айка с удовольствием порвала их, разбросав по вольеру. Представители зоосада отметили, что это тоже является важной частью обогащения среды обитания животного.

Ранее сотрудники зоопарка поздравили бегемота Ксюшу с ее праздником. Во Всемирный день бегемота они подготовили для нее угощение в виде свежих овощей и фруктов. При этом сотрудники отдела "Копытные" стилизовали для Ксюши тыкву, вырезав из нее бегемота.

В зоосаде также отмечали День святого Валентина. Панды Диндин и Катюша получили подарок в форме сердца. До этого в честь китайского Нового года семье медведей дарили чашу-неваляшку, вязаных мишек и самолетик.