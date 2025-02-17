17 февраля, 15:45Город
Медведице Айке преподнесли ледяной торт на день рождения Московского зоопарка
Кроме того, медведица получила индейку и подарочные коробки. Айка с удовольствием порвала их, разбросав по вольеру. Представители зоосада отметили, что это тоже является важной частью обогащения среды обитания животного.
Ранее сотрудники зоопарка поздравили бегемота Ксюшу с ее праздником. Во Всемирный день бегемота они подготовили для нее угощение в виде свежих овощей и фруктов. При этом сотрудники отдела "Копытные" стилизовали для Ксюши тыкву, вырезав из нее бегемота.
В зоосаде также отмечали День святого Валентина. Панды Диндин и Катюша получили подарок в форме сердца. До этого в честь китайского Нового года семье медведей дарили чашу-неваляшку, вязаных мишек и самолетик.
Московский зоопарк отмечает 161-й день рождения 15 февраля